بغداد.. القبض على متهم بـ

2021/09/21 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة،

اليوم الثلاثاء، القبض على متهم

بالارهاب واخر اقدم على اطلاق العيارات

النارية في الهواء بالعاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان، انه "اثناء

التفتيش والتدقيق الامني والذ

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