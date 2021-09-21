العراق وأذربيجان يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة

2021/09/21 | 14:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم

الأعرجي، مع السفير الأذربيجاني في

بغداد، الأوضاع السياسية والأمنية في

المنطقة.

وقال مكتب الاعرجي في بيان، إن الأخير

"استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، السفير

الأذربيجاني في ب

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