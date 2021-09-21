2021/09/21 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت لجنة المرأة النيابية، اليوم الثلاثاء، عن أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات الطلاق في العراق، فيما بينت أن الفقر والوضع الاقتصادي المزري لبعض العوائل يعدان أهم تلك الأسباب.وقالت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لماذا تزداد معدلات الطلاق في العراق..



المرأة النيابية تُجيب المركز الخبري الوطني.

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