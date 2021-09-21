محافظ البصرة يسمح للجماهير بالدخول الى الملاعب

2021/09/21 | 14:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر محافظ البصرة اسعد العيداني، السماح للجماهير بدخول ملاعب المحافظة.

وقال العيداني في تدوينة على “فيسبوك“، “قررت السماح للجماهير بدخول ملاعب المحافظة التي عليها مباريات الدوري الممتاز“.

واضاف ان “اي عنصر أمني او مدني يمنع الجماهير من الدخول، والقنوات من التصوير سيعرض نفسه للحساب“.

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