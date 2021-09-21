يونامي تتحدث لـ’ناس’ عن ’المشروع الكبير’ لمراقبة الانتخابات العراقية

2021/09/21 | 14:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت بعثة الأمم المتحدة في العراق، الثلاثاء، إن الانتخابات العراقية المقبلة أساسية بالنسبة للبعثة.

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وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة علي أحمد في تصريح لـ"ناس"، (21 أيلول 2021)، إن "الانتخابات العراقية انتخابات أساسية بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة العاملة في العراق".

وأضافت، أن "مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى العراق يونامي هي مساعدة العراق لتنفيذ انتخابات نزيهة وشفافة"، مبينة أن "هناك مشروعاً كبيراً تقوده البعثة يساعدها فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل لوجستي للمساعدة في بناء القدرات الوطنية لإجراء الانتخابات بشكل نزيه وصادق".

وتابعت، "مجلس الأمن اعطى اليونامي مهمة المراقبة للانتخابات، وبالتالي اليونامي وبمساعدة كل منظومة الأمم المتحدة، ستقوم بمراقبة الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر المقبل، ونتمنى أن تأتي تلك الانتخابات بأفضل ما يمكن للعراق".

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