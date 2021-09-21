2021/09/21 | 14:44 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 | 02:40 مساءً

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المشتقات النفطية توفر ٤٥ مليون طن للمواكب الحسينية

أعلنت شركة توزيع المشتقات النفطية، الثلاثاء، توفير ٤٥ مليون طن من الغاز السائل والنفط الأبيض وزيت الغاز ضمن خطة زيارة الاربعين.

وقال مدير فرع كربلاء حسين الخرسان ان “الخزين الاستراتيجي من مادة الغاز السائل والنفط الأبيض وزيت الغاز متوفرة وبكميات كافية لتغطية احتياجات المواكب الحسينية، حيث وفرنا ٤٥ مليون طن من الغاز ضمن الخطة الخاصة بزيارة الأربعين”.

وأضاف الخرسان ان “٥٥٠ عجلة خصصت لنقل هذه المشتقات الى المواكب الحسينية الى جانب الجهد الساند من فروع المشتقات النفطية في المحافظات”.

واشار الى “تقسيم المحافظة الى ١٤ قاطعا لتغطية جميع المواكب والتي تبدأ من مداخل الحدود الإدارية وصولا الى مركز المدينة”.

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