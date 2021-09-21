2021/09/21 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت مفوضية الانتخابات في محافظة كركوك، الثلاثاء، تسجيل أكثر من 70 خرقا للحملات الدعائية للمرشحين في المحافظة، عبر وضع صورهم على مواقع غير مسموح بها.وقال مسؤول اعلام المفوضية علي البياتي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مفوضية كركوك ترصد 70 خرقًا للحملات الدعائية المركز الخبري الوطني.

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