2021/09/21 | 14:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، القبض على 5 مطلوبين بينهم متهمان بتمزيق الدعايات الانتخابية واخر بقضايا التهديد في العاصمة بغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قوة من اللواء الخامس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال متهمين اثنين بـ”تمزيق” الدعاية الانتخابية في بغداد المركز الخبري الوطني.

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