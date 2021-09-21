"هذا وقتنا".. حسين الجسمي يطلق الأغنية الرسمية لـ "اكسبو دبي 2020".. إليكم قائمة نجوم الحدث المرتقب

2021/09/21 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم إطلاق الأغنية الرسمية لـ "إكسبو دبي 2020"، تحت عنوان "هذا وقتنا"، بأصوات الفنّان الإماراتي حسين الجسمي، والفنّانة الإماراتية ألماس، والمغنية الأمريكية من أصلٍ لبناني ميسا قرعة.

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