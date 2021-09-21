الديمقراطي الكردستاني: الرد على القصف الإيراني يقع على عاتق حكومة بغداد

2021/09/21 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

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قال مستشار رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود حيدر، أن الرد على القصف الإيراني على قرى في أربيل يقع على عاتق الحكومة المركزية في بغداد.

وأضاف حيدر أن التهديدات غير مسؤولة ولا تحترم حسن الجوار بين العراق وإيران، مشددا على أنه لا صحة لوجود معارضة مسلحة إيرانية في أراضي كردستان العراق

هذا وأقدم الحرس الثوري الإيراني منذ الخميس التاسع من أيلول الحالي ولمدة ثلاثة أيام على قصف كثيف وواسع لمقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض في الشريط الحدودي مع كردستان العراق.

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