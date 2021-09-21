تقرير ميدل ايست آي: الولايات المتحدة ستنشر حوالي 2000 جندي لمدة تسعة أشهر في العراق

2021/09/21 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تقرير لصحيفة ميدل ايست آي أن الولايات المتحدة ستنشر حوالي الفي جندي لمدة تسعة أشهر في العراق

وذكر التقرير ان جنودا من مشاة الفرقة الرابعة سيحلون محل اللواء القتالي التابع لقوة الحرس الوطني الامريكي في لويزيانا لمدة تسعة أشهر ويصبحون القوة الأمريكية الأساسية..



من جانبها قالت المتحدثة باسم البنتاغون جيسيكا إل ما كنولتي إن نشر وحدة فرقة المشاة الرابعة لتحل محل الوحدة المغادرة كان جزءًا من التناوب الطبيعي للوحدات لدعم استمرارية قوة المهام المشتركة لعملية العزم.

واضافت ان القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق باقية بدعوة من حكومة العراق..



مبينة ان بغداد وواشنطن قررتا أن العلاقة الأمنية ستنتقل بالكامل إلى دور التدريب والإرشاد والمساعدة وتبادل المعلومات الاستخباراتية ولن تكون هناك قوات أميركية لها دور قتالي في العراق بحلول الحادي والثلاثين من كانون الاول من العام الحالي.

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