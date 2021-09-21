رئاسة اركان الجيش تنفي وجود تحركات معادية من الاراضي العراقية تجاه إيران

2021/09/21 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

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أعربت رئاسة اركان الجيش العراقي عن استغرباها للتصريحات غير المبررة التي نسبت الى رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بشأن وجود تحركات معادية من الاراضي العراقية تجاه إيران

واكدت رئاسة اركان الجيش ان العراق التمسك بحسن الجوار والعلاقات الاخوية مع دول الجوار, مشددة على ضرورة التزام الجميع بلغة الاخوة والتعاون في العلاقات المشتركة.

كما أعلنت رئاسة اركان الجيش العراقي رفضها بشدة استخدام اراضيه للعدوان على جيرانه.

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