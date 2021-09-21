متلازمة هافانا تلاحق 300 مسؤول ودبلوماسي أمريكي

2021/09/21 | 14:52 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكر تقرير للحكومة الأمريكية 2020 أن الترددات اللاسلكية "الموجهة" هي أكثر التفسيرات المقبولة للأعراض الغامضة.

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