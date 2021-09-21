علي عدنان: سأغادر المنتخب الوطني في هذه الحالة

2021/09/21 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاعب منتخبنا الوطني علي عدنان، انه

ليس كل من ارسل فيديو يستحق ان يمثل

العراق، فيما بين ان كلامي عن المحترفين

تم تحويره من قبل اصحاب العقول السميكة

التي لاتريد ان تفهم.

وقال عدنان في لقاء متلفز، "

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