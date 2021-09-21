توضيح جديد من امانة بغداد بشأن حملات ازالة التجاوزات

2021/09/21 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت امانة بغداد، اليوم الثلاثاء،

التزامها بتوجيهات رئيس الوزراء بعدم

المساس بالباعة المتجولين (البسطيات)

وعدم ازالة سقف عن العوائل الفقيرة

والمضي بخطتها وفلسفتها الجديدة بازالة

التجاوزات.

وذكر بيان

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