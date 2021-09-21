الرافدين يعلن توزيع رواتب أيلول لموظفي عدد من الوزارات

2021/09/21 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرافدين عن توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إنه “تم توزيع رواتب موظفي بعض […]

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