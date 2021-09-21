الرافدين يطلق رواتب عدد من دوائر الدولة

2021/09/21 | 15:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلن مصرف الرافدين، الثلاثاء، توزيع رواتب عدد من وزارات ومؤسسات الدولة عن طريق أدوات الدفع الالكتروني.

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وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (21 أيلول 2021)، إنه "تم توزيع رواتب موظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف ومن حاملي البطاقة الالكترونية الماستر كارد".

وأشار إلى أن "المصرف مستمر بصرف الرواتب وفق سياقات ومواعيد محددة".

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