بعد حذفه من فيس بوك وتويتر.. تصريح جديد لمحافظ البصرة بشأن دخول الجمهور للملاعب

2021/09/21 | 15:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

ادلى محافظ البصرة اسعد اليعداني، اليوم الثلاثاء، تصريحا جديدا حول السماح للجمهور بالدخول للملاعب خلال اقامة مباريات الدوري الممتاز.

وقال العيداني بتسجيل صوتي لوسائل الاعلام تابعته (بغداد اليوم)، ان "دخول الجماهير للملاعب ينحصر بحاملي بطاقات اللقاح من فيروس كورونا".

واضاف ان "قرار السماح للجماهير بالدخول للملاعب من عدمه امر غير معني به".

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