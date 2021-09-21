التربية تحدّد موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي وتضع ثلاث خطط للعام الجديد

2021/09/21 | 15:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

كشف وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية عادل ناجح البصيصي، اليوم الثلاثاء، عن موعد البدء بالعام الدراسي الجديد، فيما أشار الى إعلان نتائج السادس الاعدادي خلال 10 أيام".

وقال وكيل الوزارة للشؤون العلمية عادل ناجح عباس البصيصي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة جادة بأن يكون الدوام حضورياً في العام الجديد"، مشيراً الى أنها "أعدت خطة للدوام الحضوري، وخطة ثانية في حال كان الدوام مدمجاً (حضوري والكتروني)، فضلاً عن خطة طوارئ إذا كان الدوام الكترونياً فقط".

وأوضح أن "الوزارة على استعداد كامل بوضع خطة متكاملة وضوابط جديدة لعمل المنصات سواء الحكومية أو الأهلية"، مبيناً أن "الخطة ستتضمن برنامجاً متكاملاً على التلفزيون التربوي وعملية بث يقسم على أيام الأسبوع وحسب المراحل الدراسية، بالإضافة الى منصات خاصة بالإدارات والمدارس تتيح التواصل مع الطلاب والتلاميذ".

ولفت الى أن "تجربة التطبيقي والإحيائي، مثلما لديها حسنات، رصدت هنالك بعض الثغرات"، مؤكداً أن "رؤية التربية لم تكن منفردة بل بالاشتراك مع وزارة التخطيط والتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك لجنة التربية البرلمانية ومجلس الوزراء، وتلك الجهات جميعها ارتأت الى قرار العودة للعمل بنظام العلمي والأدبي في العام 2022-2023".

من جانب آخر، أوضح البصيصي، أن "نتائج السادس الاعدادي سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من عمليات التصحيح والتدقيق، ومن المؤمل الاعلان عنها خلال مدة أسبوع الى عشرة أيام"، لافتاً الى أنه "من المؤمل البدء بالعام الدراسي الجديد في الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول أو مطلع شهر تشرين الثاني".

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