2021/09/21 | 15:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



محافظ البصرة يوجه بتخصيص قطع أراضي للمسيحيين المركز الخبري الوطني.

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