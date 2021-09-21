الأنواء الجوية تحدد موعد انخفاض درجات الحرارة في العراق

2021/09/21 | 15:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت هيئة الأنواء الجوية، اليوم

الثلاثاء، انخفاض في درجات الحرارة

اعتبارا من الجمعة المقبلة.

وذكر بيان للهيئة أن "الطقس ليوم غد

الاربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة

مقاربة لليوم السابق"، مبيناً أن "د

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