2021/09/21 | 15:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النفط، رئيس شركة النفط الوطنية العراقية، إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حرص الشركة على تعظيم الموارد الهيدروكربونية من خلال خطة تطويرية متكاملة، تهدف إلى تسريع الانتقال بهذه الثروة من الاستكشاف والتوقعات الرقمية على …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط العراقي: خطة تطويرية متكاملة للنهوض بقطاع الاستكشافات للرقع الغازية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط العراقي: خطة تطويرية متكاملة للنهوض بقطاع الاستكشافات للرقع الغازية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).