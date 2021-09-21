المالية العراقية: إعفاء وتخفيض الضرائب عن بعض المواد الصناعية

2021/09/21 | 15:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن مواد أعفيت من الضرائب وأخرى تم تخفيضها.وقال مدير عام الهيئة سامر الربيعي لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "الموارد الأولية الداخلة في الصناعة تم أعفاؤها من …

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