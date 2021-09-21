الجامعة العربية: 14 دولة تعاني من الجفاف

2021/09/21 | 15:33 - المصدر: عين العراق

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الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 | 02:55 مساءً

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ، اليوم الثلاثاء، أن هناك 14 دولة عربية تقع ضمن الدول الأكثر جفافا على مستوى العالم.

وقال أبو الغيط في تصريحات صحفية، إن “معظم الدول العربية الباقية تعاني من تفاقم أزمة ندرة المياه وشحها ‏بسبب التغيرات المناخية التي تزيد من تدهور الأمن الغذائي وتباطؤ التنمية وزيادة النزوح البشري”.

وشدد أبو الغيط خلال كلمته فى المنتدى العربي الخامس للمياه المنعقد بدبى، على موقف الجامعة الداعم ‏للحقوق العربية في المياه المشتركة وفق قواعد قانونية عادلة، مؤكدا أن الجامعة تدفع مسارالمفاوضات بين الدول العربية وجيرانها في المنازعات التي تنشب حول استغلال المياه المشتركة.

‏وطلب أبو الغيط بتنسيق الجهود العربية للحفاظ على الأمن العربي المائي ووضع سياسات مشتركة لكل الحكومات والأجهزة المعنية تتوخى حسن إدارة الموارد المائية وحل مشكلات الجفاف ‏والتصحر

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