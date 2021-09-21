أسعد العيداني يحذف منشوراً ’شديد اللهجة’ من صفحته دون كشف الأسباب!

2021/09/21 | 15:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذف محافظ البصرة أسعد العيداني، تدوينة ’شديدة اللهجة’، نشرها عبر صفحته الرسمية، بشأن دخول ملاعب المحافظة، دون كشف الأسباب.

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وذكر العيداني في التدوينة المحذوفة التي اطلع عليها "ناس"، (21 أيلول 2021)، "قررت السماح للجماهير بدخول ملاعب المحافظة التي عليها مباريات الدوري الممتاز، وأي عنصر أمني أو مدني يمنع الجماهير من الدخول والقنوات من التصوير سيعرض نفسه للحساب".

وأضاف فيها، "كذلك للجماهير حق مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفاز، وأن سياسة الذل التي تتبعها الشركة الناقلة للبث يجب أن تتوقف".

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