رئيس الإقليم: يتعين إيجاد حل يضمن حقوق الأكراد في المحافظة ضمن إطار العراق

2021/09/21 | 15:41 - المصدر: قناة التغيير

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شدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان البارزاني على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لضمان حقوق الشعب الكردي في كركوك وقال إنه يتعين إيجاد حل للمحافظة ضمن إطار العراق.

ووصف البارزاني الخلافات بين المركز والاقليم حول كركوك بالعميقة والجدية معربا عن امله بإنهاء الصراعات بشأنها بعد الانتخابات من خلال التوصل الى حلول جذرية فيما يخص المادة مئة وأربعين من الدستور.

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