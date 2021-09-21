التربية تحدد موعد نتائج السادس الاعدادي وخططها للعام الدراسي

2021/09/21 | 15:41 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت وزارة التربية، موعد إعلان نتائج السادس الاعدادي، وخططها لبدء العام الدراسي الجديد.وقال وكيل وزارة التربية للشؤون العلمية عادل ناجح البصيصي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية، ان “الوزارة جادة بأن يكون الدوام حضورياً في العام الجديد”، مشيراً الى أنها “أعدت خطة للدوام الحضوري، وخطة ثانية في حال كان الدوام مدمجاً …

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