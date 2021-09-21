شرطة نينوى تفتح تحقيقاً بحادثة قتل امرأة وابنتها طعناً بسكين

2021/09/21 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – نينوىافاد مصدر امني في نينوى، اليوم الثلاثاء، بأن شرطة المحافظة فتحت تحقيقاً بحادثة قتل امرأة وابنتها طعناً بسكين".وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "شرطة نينوى فتحت تحقيقا بحادثة قتل امرأة (37 عاما) وابنتها (11عاما) طعنا بسكين داخل منزلهم في حي الانتصار بمدينة الموصل".

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