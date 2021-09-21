2021/09/21 | 15:43 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وكالة الاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من الاطاحة بعدد من المطلوبين بتجارة المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.

وذكرت الوكالة في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه انه "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد، تمكنت من إلقاء القبض على أربعة مطلوبين للقضاء بتهم الإتجار بالمواد المخدرة في مناطق(مدينة الصدر، والبلديات، والشعب ) ببغداد، إذ ضبطت (٢ كيلو ونصف) من مادة الكرستال، وأسلحة خفيفة أخرى، وأدوات تستخدم في التعاطي، صادرة بحقهم مذكرات قبض وفق أحكام المادة(٢٨مخدرات ) من قانون العقوبات".وأضافت ان "هذه العملية جاءت بالتنسيق والتعاون مع الفرقة الحادية عشرة جيش عراقي والفرقة الأولى شرطة اتحادية".

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