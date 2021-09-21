2021/09/21 | 15:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد النائب الكردي ورئيس كتلة المستقبل سركوت شمس الدين، الثلاثاء، بأن أكثر من 12 ألف متقاعد “غير قانونيين” يستلمون رواتب باسم البيشمركة، مشيراً إلى أن أغلبهم يقيمون خارج العراق.وقال شمس الدين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن 12 ألف متقاعد “غير قانوني” في كردستان المركز الخبري الوطني.

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