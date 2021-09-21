لبنان.. اعتقال أفراد خلية مؤيدة لداعش في طرابلس

2021/09/21 | 15:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت مديرية المخابرات في مدينة طرابلس عددا من الأشخاص "يشكلون خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابي"، وفق ما أفاد به بيان للجيش اللبناني، الثلاثاء.

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