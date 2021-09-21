2021/09/21 | 16:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -Qf5igbFYsc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حريق في فندق الغري في شارع قبلة الامام الحسين بمحافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حريق في فندق الغري في شارع قبلة الامام الحسين بمحافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).