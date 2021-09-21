2021/09/21 | 16:00 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: K3GnPMgZItQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة احد المواطنين من خلال برنامج الوطن والناس) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مناشدة احد المواطنين من خلال برنامج الوطن والناس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).