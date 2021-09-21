العراق يؤكد استعداده لاستضافة المؤتمر التأسيسي لأوبك العام المقبل

2021/09/21 | 16:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت منظمة أوبك، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها على إقامة مؤتمرها التأسيسي في العراق العام المقبل، فيما أشارت الى أنها تتباحث مع وزارة النفط لتوفير المتطلبات اللوجستية والتحضيرية اللازمة للمؤتمر.وقال الأمين العام للمنظمة محمد باركيندو في …

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