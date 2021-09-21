سعدي يوسف بين الشعر والثقافة والسياسة. فلنغسل الجرح - أحمد الناصري

2021/09/21 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_الناصري لنفتح ونداوي الجرح العراقي العميق النازف، كي نغسل كل هذا القيح والخراب بالعشب والماء والطين العراقي.



نتحاور ونتصارح، نتفق ونختلف، لكن على أسس واضحة، بشروط معرفية دقيقة صارمة.أولاً لا شيء في الحياة (مقدس)، أي خارج النقد والجدل والخلاف والمراجعة، سواء بالأدب والفن والشعر والشعراء والثقافة، أو السياسة والفكر والدين والتاريخ، وبكل شيء يتعاطى مع قضايا الإنسان ويتعلق به.



ثانياً يبقى الخطأ خطأ بذاته، ......





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