نصوص النهار - فاروق سلوم

2021/09/21 | 16:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاروق_سلوم عابرٌ لجة العمرِ كأن زماني فيضُ القرونْ اطاردُ اشباح َحلم ٍ عصي ٍ ووهم ٍ حرونْ كان النهارُ مواكب شوق وليلي من كل لون ْوكان صباي حميما وكان شبابي فُـتُونقطعت المسافات كي ابلغ الحلم َ انّى يكونوتهت كثيرا وضعت اسيرا لظن وطيف ظنونمحطات عمري شعري وعودي وليلي فنونارفرف كالطير يذبح في البُعد ِاو عند وعدٍ حنوناعود اكرراخطاء عمري واقبل منه ضلال العيوناعيش كحلم كاغنية كص ......





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