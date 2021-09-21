تركيا: القبض على مشتبه به كان يخطط لتنفيذ هجوم

2021/09/21 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ألقت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، القبض على مشتبه به ينتمي لتنظيم “حزب العمال الكردستاني”، كان يستعد لتنفيذ تفجير في ولاية دياربكر جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مدير أمن ديار بكر حسين أشقين القول إنهم أطلقوا عملية للقبض على المشتبه به إثر تحريات قاموا بها بناء على بلاغ تلقوه في 15 سبتمبر(أيلول) الجاري.

وأوضح أنه تم إلقاء القبض على المشتبه به أثناء تجهيزه لتنفيذ عملية إرهابية.

ولفت إلى أن المشتبه به تلقى تدريبات في اليونان استمرت لـ3 سنوات، وأشار إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر عقب تفتيش منزله.

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