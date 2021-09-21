حمدوك: محاولة الانقلاب مدبرة من داخل وخارج القوات المسلحة

2021/09/21 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك أن المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد اليوم الثلاثاء، تستلزم مراجعة كاملة لتجربة الانتقال في السودان.

وقال، في كلمة مقتضبة خلال جلسة مشتركة طارئة بين مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير، “ما حدث درس مستفاد ومدعاة لوقفة حقيقية وجادة لوضع الأمور في نصابها الصحيح”.

وأوضح أن ما حدث هو “انقلاب مدبر من داخل وخارج القوات المسلحة”، متعهداً بمحاسبة المسؤولين عنه.

وشدد على أن “النظام السابق لا يزال يشكل خطراً على الانتقال في السودان”.



ولفت إلى أن المحاولة سبقتها تحضيرات واسعة مثل التحريض المستمر ضد الحكومة وقطع الطرق.

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