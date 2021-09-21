الجيش السوداني يعتقل عدداً من الضباط والجنود المشاركين في المحاولة الانقلابية

2021/09/21 | 16:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، إعتقال عدد من الضباط والجنود المشاركين في المحاولة الانقلابية.وأكد الجيش السوداني، السيطرة على جميع المواقع التي استولى عليها الانقلابيون، مشيراً إلى انه يجري البحث عن متورطين آخرين.

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