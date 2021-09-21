الصحة العراقية تنشر الموقف الوبائي ليوم الثلاثاء

2021/09/21 | 16:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا.





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وتشير بيانات الصحة إلى تسجيل 3081، إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغت حالات الشفاء 4454، قابلها 42 حالة وفاة، بحسب بيان تلقى "ناس"، نسخة منه.

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