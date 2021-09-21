إصابات ووفيات كورونا تعاود الارتفاع في العراق

2021/09/21 | 16:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن الموقف الوبائي اليومي لاصابات كورونا في عموم محافظات العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "سجلت 3081 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 4454 شخصا للشفاء".

وأضافت أن "حالات الوفاة الجديدة بكورونا بلغت 42 حالة في عموم محافظات البلاد".

وبينت أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية بلغ عددهم 115805".

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