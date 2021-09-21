وزير الخارجية: نتمنى من جامعة الدول العربية إرسال مراقبين للمشاركة في الانتخابات

2021/09/21 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزير الخارجية فؤاد حسين الجامعة الدول العربية إلى إرسال مراقبين للمشاركة في الانتخابات العراقية المقبلة أسوة بمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واكد حسين خلال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية اكد ان الاعداد والتهيئة للانتخابات المُبكرة على قدم وساق وان ووصول المُراقبين الدولييّن سيعزز نزاهتها وشفافيتها،

وفي جانب آخر اشار وزير الخارجية فؤاد حسين الى ان مخرجات مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة سيتحول إلى منصة دائمة لإدامة الحوار بين الدول المعنية ولخلق حالة التعاون والاستقرار في المنطقة وحماية العراق من التهديدات الخارجية.

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