بعثة الأمم المتحدة: نأمل أن تأتي انتخابات تشرين بأفضل ما يمكن للعراق

2021/09/21 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جددت بعثة الأمم المتحدة في العراق دعواتها للعراقيين بمشاركة واسعة في انتخابات تشرين التي وصفتها انها أساسية بالنسبة للبعثة.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق زينة أحمد في إفادة صحفية إن مهمة البعثة هي مساعدة العراق لتنفيذ انتخابات نزيهة وشفافة، مبينة أن هناك مشروعا كبيرا تقوده البعثة يساعدها فيه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشكل لوجستي للمساعدة في بناء القدرات الوطنية لإجراء الانتخابات بشكل نزيه وصادق.

وأعربت الممثلة المقيمة لبعثة يونامي عن أملها بأن تأتي انتخابات تشرين بأفضل ما يمكن للعراق والعراقيين وأن تكون حدثا تاريخيا ينقل البلاد من سنوات الفوضى والعنف إلى استقرار أمني وسياسي واجتماعي.

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