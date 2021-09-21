كلبة تجر مراسلة وتسقطها على وجهها في بث مباشر.. شاهد ما حدث

2021/09/21 | 16:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم بعض المراسلين أثناء تغطياتهم الصحفية من مواجهة الحيوانات والتفاعل أو عدم محاولة ذلك معها يؤدي إلى مواقف طريفة ومنها مخيفة..تابع في تقرير جيني موس المزيد من هذه المواقف والتي حدثت معها شخصيا.

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