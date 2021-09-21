2021/09/21 | 16:21 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ كربلاء

اكدت صحة كربلاء اليوم الثلاثاء عن تقديمها خدماتها لأكثر من (82) ألف مراجع للمُستشفيات والمفارز الطبية ومراكز الطوارئ وإجراء (216) عملية جراحية وولادة (197) طفل وأكثر من (1600) إحالة بعجلات الإسعاف الفوري”.

قال المدير العام لدائرة صحة كربلاء المُقدسة صباح الموسوي في بيان صحفي تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : إنه ” بإنتهاء اليوم الثالث من تطبيق خطة الطوارئ الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) ، فان ” عدد مراجعي شعب الطوارئ والإستشاريات والعيادات الخافرة في المستشفيات قد وصل إلى (19,301) مراجعاً ” ، بينما بلغ ” عدد الزائرين الذين إستقبلتهم المفارز الطبية ومراكز الطوارئ (63,736) زائراً ” ، مبيناً إن ” عدد الإحالات التي تم علاجها ونقلها بعجلات الإسعاف الفوري وصل إلى (1644) إحالة ” .



وأضاف الموسوي ، إن ” عدد العمليات وصل إلى (216) عملية ، في حين بلغ عدد الولادات (197) ولادة ” ، وزاد الموسوي ، إن ” الملاكات المختبرية أجرت (6903) فحصاً مختبرياً ، و(2274) فحصاً بجهازي الأشعة السونار ، بينما بلغ عدد الفحوصات بجهازي الرنين والمفراس (420) فحصاً ” ، مُوضحاً إن ” الحملات التي قام بها مصرف الدم المتنقل في منطقة ما بين الحرمين خلال الفترة التي سبقت الزيارة ولغاية ظهر اليوم ، فأن عدد قناني الدم التي تم تبرع المواطنين والزائرين بلغ (1270) قنينة دم مختلفة الأصناف ” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة كربلاء تقدم خدماتها لأكثر من (82) ألف مراجع للمُستشفيات والمفارز الطبية) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة كربلاء تقدم خدماتها لأكثر من (82) ألف مراجع للمُستشفيات والمفارز الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).