2021/09/21 | 16:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحشد يعيد انتشاره في الطارمية شمالي بغداد المركز الخبري الوطني.

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