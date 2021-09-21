سياسي عراقي يتوعد الرئاسات الثلاث إذا فاز بخمسة مقاعد بالانتخابات المقبلة

2021/09/21 | 16:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد ان تحصل القوى التقليدية على مقاعد كبيرة.

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