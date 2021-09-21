وسائل إعلام مغربية: وفاة قيادي حزبي إثر تعرضه إلاطلاق نار

2021/09/21 | 16:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام مغربية، الثلاثاء، بـ "وفاة" القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، عبد الوهاب بلفقيه، في المستشفى العسكري بكلميم إثر إصابته بطلق ناري، وفق مراسلة "الحرة".

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