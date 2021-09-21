وزير التخطيط يعلن عن اطلاق خطة التمكين الاقتصادي للمرأة للمدة ٢٠٢١-٢٠٢٢

2021/09/21 | 16:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن وزير التخطيط ، رئيس اللجنة الاستشارية للتمكين الاقتصادي للمرأة، خالد بتال النجم، اليوم، الثلاثاء، عن اطلاق خطة التمكين الاقتصادي للمرأة ٢٠٢١-٢٠٢٢، مبينا، ان الوزارة تعمل على وضع الاليات التنفيذية لهذه الخطة، التي تم اعدادها بالتعاون مع دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء، وبدعم من مجموعة البنك الدولي، ضمن مبادرة المشرق التي تشمل العراق والاردن ولبنان.

جاء ذلك خلال ترؤس الوزير المؤتمر الوطني لاطلاق خطة التمكين الاقتصادي للمرأة ٢٠٢١-٢٠٢٢وحضر المؤتمر وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق والمدير الاقليمي للبنك الدولي ساروج كومار جها، وممثلة اقليم كردستان الدكتورة خان زاد احمد وعدد من الوزارات والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني وعدد من السفراء والمنظمات الدولية العاملة في العراق.

واضاف الوزير في بيان صحفي وتلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه : ، ان خطة التمكين الاقتصادي للمرأة العراقية، هي نتاج عمل مشترك، بين الحكومة العراقية ومجموعة البنك الدولي، مبينا انها تستند الى عدة ركائز وانشطة تستهدف فئات مختلفة من النساء، وصولا لزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة في ضوء اولويات التنمية وجهود الاصلاح الوطنية، لافتا الى ان الخطة تستهدف تحسين حياة المجتمع والاسرة، والحد من الفقر، وتنمية مهارات وقدرات النساء، فضلا عن محاربة الامية وتحسين المستوى الصحي للنساء، واتاحة الفرصة امامهن في التعليم والعمل وتحقيق الدخل المناسب لهن، والوصول الى انظمة الضمان الاجتماعي ، مشيرا الى ان المحاور الاساسية لخطة تمكين المرأة اقتصاديا، تشمل بناء القدرات في اعداد الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي وتطوير مناهج التدريب المهني وتعزيز الشمول المالي للنساء وبناء اقتصاد رعاية الاطفال، مؤكدا ان تنفيذ الخطة سيكون من قبل الجهات ذات العلاقة، بعد ان تم تقسيم المحاور وفقا لاختصاص كل جهة من الجهات المعنية.وشهد المؤتمر القاء كلمات لوزير الهجرة والمهجرين والبنك الدولي واقليم كردستان وسفيري النرويج وكندا، فضلا عن استعراض ابرز اولويات خطة تمكين المرأة اقتصاديا.

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