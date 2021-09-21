2021/09/21 | 16:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الرأي في وزارة التربية تصوت على السماح لطلبة المراحل غير المنتهية من المتغيبين في درس واحد ضمن أيام امتحانات “الدور الثاني” وبضمنها يوم السبت، من ادائه في نهاية الامتحانات يوم الخميس الموافق 23 أيلول […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التربية تصوت على قرار يخص المراحل غير المنتهية من المتغيبين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تصوت على قرار يخص المراحل غير المنتهية من المتغيبين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تصوت على قرار يخص المراحل غير المنتهية من المتغيبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).